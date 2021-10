Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Baksteenmythe gretig overgenomen door politici

Door Marianne Zwagerman

Mijn man droomt ervan met een groep vrienden een landhuis, kerk of oude school met een groot buitenterrein te kopen en daar dan met zijn allen te gaan wonen. Iedereen zijn privé-woongedeelte, maar de moestuin, het zwembad, de buitenkeuken en ander gezelligs delen. Het lijkt hem heerlijk om zo oud te worden en een beetje op elkaar te letten terwijl je samen kookt, eet en muziek maakt. Ik was al niet van plan om oud te worden, maar zeker niet als een overjarige hippie in een commune. Voor je het weet zit je in Hutu- en Tutsi-achtige toestanden en daarvoor ben ik te conflictmijdend.