Uitslag Stelling: ’Hulp moet betaalbaar zijn’

Ongeveer de helft van de deelnemers vindt de huidige regeling, waarin een vaste bijdrage wordt gevraagd van 19 euro per maand, in de basis best goed, maar niet ideaal. Het leidde bij staatssecretaris Van Ooijen van VWS tot de uitspraak dat WMO-zorg niet bedoeld is om particuliere hulp in te kunnen ruilen. Daar heeft hij een punt, vindt 53% van de deelnemers. Een van hen schrijft: „Toen in 2018 de huidige maatregel in het leven werd geroepen, werd een heleboel particuliere hulp afgezegd. Via de WMO werd het stukken goedkoper. Terwijl een heleboel mensen een prima pensioen hebben. Die kunnen best meer betalen dan die 19,00 euro per maand.” Dat ziet ook deze stemmer: „Als WMO-indicatiesteller zie ik mensen met genoeg geld hun particuliere hulp wegsturen om een beroep te doen op de voor hen goedkope WMO. Daardoor ontstaan die wachtlijsten.”

Anderen zijn bang dat ’inkomensafhankelijkheid’ veel mensen zal afschrikken om nog hulp te vragen. Een stemmer: „Ik heb een bedrijf in tweedehands zorghulpmiddelen in Amsterdam en merk nu al dat mensen het heel moeilijk hebben. Er zullen veel mensen tussen wal en schip terechtkomen en dit zal het thuis kunnen blijven wonen op geen enkele manier bevorderen. Het wordt tijd om de bejaardenhuizen weer terug te laten komen, dan helpen ouderen elkaar en geven mensen weer meer om elkaar.” Een ander zegt: „WMO-zorg is meer dan alleen huishoudelijke hulp. Ik voorzie dat straks veel mensen niet meer durven vragen. Dan kunnen ze vereenzamen en dat kan nooit de bedoeling zijn van de WMO.”

Veel deelnemers wijzen erop dat niet alleen op de prijsstelling, maar ook op het toewijzen van hulp vanuit de WMO nog wel wat winst valt te behalen. „Het zou beter zijn de dubieuze kantoortjes en de misbruikers zoals mijn buren aan te pakken. Zij hebben drie uur per week hulp, maar gaan zelf bij hun kinderen/kleinkinderen lopen schoonmaken.”

Een aantal deelnemers wijst erop dat nivelleren ’vrijwel altijd ten koste gaat van de hardwerkende middenklasse’. Een van hen zegt: „Dus de mensen die jarenlang het meeste hebben bijgedragen, hebben de minste rechten als ze hulpbehoevend worden?” Een medestander schrijft: „Je kunt in Nederland beter niets verdienen en niet werken, want dan wordt alles voor je geregeld. Het is geen vangnet meer, maar een hele grote hangmat.” Een deelnemer ziet de nieuwe regeling met angst en beven tegemoet: „Ik word 80, heb net voor het eerst een hulp over de vloer. Ik word toch wat krakkemikkig en ben heel blij. Moet ik het weer uit eigen zak gaan betalen, terwijl alles al duurder wordt.”

De helft van de deelnemers vindt dat op de WMO gewoon niet moet worden bezuinigd: „Het is belachelijk dat er miljarden naar klimaat, asielopvang en oorlogvoering gaan, terwijl door dit soort maatregelen weer mensen buiten de boot zullen vallen.”

En tenslotte is er twijfel over de uitvoerbaarheid: „Het lijkt eerlijk, maar ik ben bang dat er weer een gigantisch apparaat wordt opgetuigd dat meer kost dan het opbrengt.”