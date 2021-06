Ombudsman: Een inval met grote gevolgen

Wat ze wel weet, is dat ze het absoluut niet eens is met de manier waarop de betrokken politieagenten haar behandelen. Lalani dient een klacht in maar de politie wil deze niet in behandeling nemen. Hoe zit dat?

De inval die de politie doet, is onderdeel van een opsporingsonderzoek waarbij een vriend betrokken is. Lalani wordt door de politie gehoord als getuige. Tijdens dit verhoor stellen de aanwezige agenten vragen en maken opmerkingen die Lalani als discriminerend ervaart. Ook vindt ze de agenten erg onbeschoft en leggen ze haar niet goed uit wat het verhoor nou precies voor haar betekent.

Ze dient een klacht in bij de politie. Die laat weten dat ze haar klacht niet in behandeling neemt. De politie geeft als reden dat haar klacht betrekking heeft op een lopend onderzoek onder leiding van de officier van justitie (ovj). Die moet besluiten of de zaak voor de strafrechter komt of door de ovj zelf behandeld wordt. Pas daarna kan de politie kijken of de klacht nog in behandeling wordt genomen. Lalani snapt er niks van. Die zaak gaat toch helemaal niet over haar?! Hij gaat over de vriend bij wie ze op bezoek was.

Lalani is het niet mee eens met deze reden. Ze ziet online dat wij onderzoek hebben gedaan naar professionele klachtbehandeling bij de politie. In het rapport herkent ze haar verhaal. Via ons klachtformulier dient ze een klacht in.

Medewerker Eva leest haar klacht. Lalani geeft nog aanvullende informatie en Eva neemt contact op met de politie. Ze vraagt hen beter uit te leggen waarom zij de klacht van Lalani niet in behandeling willen nemen.

Daarop bestudeert de klachtcoördinator van de politie met enkele collega's nogmaals Lalani’s klacht. Ze concluderen dat ze deze alsnog in behandeling nemen. Hierover sturen ze Lalani een bericht. Ze leggen haar uit hoe de politie haar klacht gaat behandelen en welke stappen er genomen worden.

We zijn tevreden dat de politie de klacht van Lalani alsnog heeft opgepakt. Als expert op het gebied van klachten heb ik als ombudsman een handreiking gemaakt. Hierin staan praktische handvatten voor een professionele klachtbehandeling door overheidsinstanties zoals de politie.

Zo helpen we niet alleen burgers bij wie het misgaat met de overheid maar ook overheidsinstanties om van klachten te leren.

* Niet de echte naam

