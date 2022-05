Brief 2 ’Asielsituatie wordt nu onhoudbaar’

Bekijk ook: Voor ongeveer 100 asielzoekers geen plek in aanmeldcentrum Ter Apel

Met de slappe houding van de VVD-staatssecretaris voor asielopvang Eric van der Burg komen we geen stap verder en wordt de situatie onhoudbaar. Om van één aanmeldcentrum over te gaan tot meerdere in dit land , zal het aantal asielzoekers slechts toenemen. Ook is het onvoorstelbaar dat nog steeds asielzoekers uit veilige landen hiernaar toe komen. Ook lukt het achtereen volgende kabinetten niet om met landen een terugkeerregeling te treffen. Wordt het niet eens tijd om de ellende eens aan te kaarten in de EU en te komen met sancties wanneer landen categorisch weigeren om hun eigen burgers terug te nemen? We hebben dan wel een andere staatssecretaris nodig die doortastender kan optreden. De huidige schijnt maar niet te begrijpen dat het draagvlak voor opvang van asielzoekers tot een zeer laag dieptepunt gedaald is.

R.L. van Hasselt, Gieten

