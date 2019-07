’Wij kennen geen armoede’

In en vlak na de oorlog was er pas echte armoede. Gezinnen van tien of meer kinderen waren geen uitzondering. In tegenstelling tot nu waren er bijna geen tweeverdieners. In die tijd hoorde je bijna niemand klagen omdat de mensen sneller tevreden waren en niet zulke hoge luxe eisen stelden. Bijna niemand had een telefoon, televisie of ging op vakantie, laat staan een auto.

De huisvrouwen maakten ondanks de echte armoede nooit schulden omdat ze elk dubbeltje tien keer omdraaiden alvorens het aan voornamelijk primaire levensbehoeften uit te geven. De klagers van nu moeten eens leren inzien hoe goed ze het nu hebben. Kijk eens naar landen in Afrika, dan schaam je je toch rot om zo te klagen. Er moet een cultuuromslag komen.We moeten eens dankbaar zijn dat we het zo goed hebben en niet zo klagen.

C.Jong Bovenkarspel