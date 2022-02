Dit is de oorlog die Poetin wilde

Premium Columns

Complotdenkers belazeren zichzelf

Het kritisch denken is in het nieuws: een goede zaak. De debatcultuur draait om het (on)vermogen om kritisch te denken. Polarisatie en extremisme ontstaan door een gebrek eraan. Tegelijkertijd bestaan veel misverstanden over hoe kritisch denken werkt. Hoogste tijd voor een herwaardering.