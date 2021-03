Uitslag Stelling: Tweedeling door prikpas

De Europese Commissie komt over twee weken met een plan voor een Europees bewijs waardoor vrij reizen binnen de EU weer mogelijk moet worden. De Europese ‘digitale groene pas’ moet straks bewijzen dat de drager is ingeënt of is genezen van het coronavirus, verklaarde commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Hoewel ruim de helft van het totale aantal respondenten dit plan niet zien zitten, mede omdat dit volgens hen ‘discriminerend zou zijn tegenover de niet-gevaccineerden’, verwacht men wel dat de regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement ermee zullen instemmen.

De EU wil vaart zetten achter het plan voor een Europese prikpas zodat er in de zomer weer gereisd kan worden. Een opsteker en een mogelijke redding voor de reisbranche, denkt 45 procent. Een meerderheid ziet echter vooral nadelen:„Op deze manier worden mensen onder druk gezet om zich te laten vaccineren”, reageert een deelnemer. Velen zijn stelliger: „Schandalig! Dit gaat tegen alle grondrechten in. Alleen ik bepaal wat er in mijn lichaam gaat en ik wens hierdoor niet beperkt te worden!”

Daarbij heeft vanwege het tekort aan vaccins en de trage vaccinatieprocedure in ons land niet iedereen al de kans om zich te laten vaccineren. „Dit zou dus oneerlijk zijn omdat niet iedereen gevaccineerd kan zijn voor de zomer.” Iemand stelt zich voor: „Dan kunnen straks alle 85-plussers lekker op reis en jonge mensen zitten thuis”.

Op termijn zou dit wel een acceptabel plan zijn, reageren voorstemmers: „Het vaccinatiepaspoort is een goed idee, maar moet wel pas worden ingevoerd op het moment dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om zich te laten vaccineren”. Echt nieuw is het ook niet, zeggen velen. „Een vaccinatieboekje bestaat al, dus dit is helemaal niet zo vreemd. Als je naar de tropen gaat moet je ook diverse vaccinaties hebben, dus waarom niet voor corona?” En: „Wie dat niet wil die mag gewoon minder”, voegt iemand anders toe.

Veel voorstanders van de prikpas zijn het hiermee eens en menen dat ’antivaxxers’ vrijheidsbeperkingen zullen moeten accepteren. „Iedereen heeft de vrije keuze om zich al of niet te laten inenten, maar moet wel beseffen dat niet inenten consequenties heeft.” Dezelfde groep stemmers vindt dat gevaccineerden behalve vrij reizen ook andere vrijheden moeten krijgen zoals toegang tot bioscoop, theater en evenementen. Van de stemmers in de leeftijdsgroep onder de 45 deelt een vijfde deze mening. Van de 45 tot 65-jarigen is dit 42 procent en van de 65-plussers 58 procent.

„Zich in een pandemie als deze niet laten vaccineren is asociaal. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf”, wordt er gezegd. Op dat punt is er nog te veel onduidelijkheid, reageren tegenstanders. Het is vooralsnog namelijk niet zeker dat een gevaccineerd persoon anderen niet meer kan besmetten. Een vaccinatiepaspoort biedt daarom schijnveiligheid, stelt 61 procent. „Zolang niet is aangetoond dat je na vaccinatie niet meer besmet kan worden of een ander kan besmetten heeft een vaccinatiepaspoort geen enkele waarde.”