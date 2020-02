Brief 3 ’Weg uit dit dwaze land’

Geef ze allemaal een zes en een certificaat van deelname. Is dit probleem ook weer opgelost. Een ander bericht: Gevangenen krijgen een eigen telefoon en een sleutel van hun cel. Dit om de werkdruk van de bewaarders te verlagen. Geef ze meteen een sleutel van de buitendeur, dan is er helemaal geen werk(druk) meer. Het is dat onze kinderen, kleinkinderen en vrienden zo gezellig zijn, want anders was wegwezen uit dit dwaze land een optie.

Greet Netjes

