Mijn 2019: Zestig jaar fluiten

2019 was voor mij een kroonjaar. Ik was 60 jaar scheidsrechter (46 jaar op het veld en ook 30 jaar in de zaal). De laatste wedstrijd van het seizoen was gepland op 31 mei in Deventer. Net voor aanvang kwam met veel bombarie een groep mensen getooid met slingers, feesthoedjes, ballonnen en toeters de tribune op; vrienden en familie die mij kwamen feliciteren met mijn jubileum. Na afloop stond mijn auto versierd en vol met ballonnen op de parkeerplaats. Thuis gekomen was de hele woonkamer versierd en stonden er hapjes en drankjes klaar. In februari was ik al gehuldigd door de scheidsrechtersvereniging en COVS Nederland voor dit 60-jarig lidmaatschap. Ik denk dat het uniek is dat men 60 jaar officieel scheidsrechter is bij welke sport dan ook. Ik ben nog steeds actief in de zaal.

Henk Borkent, Deventer