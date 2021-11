Brief 2 ’Klimaattop slecht voor klimaat’

Er gaan 120 wereldleiders, 30000 functionarissen naar Glasgow, 10000 agenten en beveiligers en 100.000 demonstranten komen daar nog bij.

En zij praten over het klimaat, er is er geen een die denkt ik ga niet, dan help ik het klimaat. Het is te gek voor woorden.

Willem Ramerman, IJmuiden

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: