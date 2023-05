’Risico’s door uitblijven hulp’

Ik woon met mijn man al 30 jaar in een huurwoning van Eigen Haard. Helaas is de lamp in de badkamer recentelijk kapotgegaan. Ik dacht ’niet gevreesd’, want gelukkig heb ik een servicecontract waar ik iedere maand voor betaal. Na diverse telefoontjes blijkt dat helaas niemand genegen is om de lamp op te hangen. Mijn man en ik zijn allebei 80+ dus wij kunnen niet meer op een trap gaan staan om dit zelf te doen.

De woningbouw stelt voor om maar bij de buren aan te kloppen en daar moeten wij het maar mee doen. Ik moest meteen weer denken aan het artikel van enige tijd geleden dat steeds meer ouderen vallen (en daar zelfs bij overlijden) en nu weten we dus waarom.

E. Holla, Amsterdam