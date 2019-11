’Poppenkast rond vergisbombardement’

Ja, op de een of andere manier ging het mis. Wat vreselijk voor het getroffen gezin. Oprecht alle medeleven. Maar evenzeer oprecht alle medeleven voor deze destijds jonge F-16 vlieger, die kennelijk zonder schuld het zgn. doel heeft beschoten. Vreselijk voor die jongeman. Nu gaat het dus om de vraag wie de ’schade’ vergoedt van deze rampzalige aanslag. En wie er moet gaan betalen, Nederland? Maar niet heus. Volgens Internationaal Oorlogsrecht is Irak aansprakelijk. Tja, en dat is het is’m nou net, Irak zal never nooit iets vergoeden. En dus probeert men het ’slomig’ Nederland aansprakelijk te stellen.

En overigens, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het door de Engelsen uitgevoerde bombardement op het Benoordenhout in Den Haag, waarbij zoveel doden zijn gevallen. Kinderen hadden in een klap geen ouders meer, etc. Het was inderdaad een ’vergissing’. Maar ja, het was immers oorlog. En de Engelsen kwamen ons helpen. Heeft Engeland trouwens ooit genoegdoening, schadevergoeding gegeven aan de nabestaanden voor deze vreselijke ’miskleun’.

Enfin. Mevrouw Bijleveld neemt het op voor haar voorganger, mevrouw Hennis. Mevrouw Bijleveld erkent de tekortkoming van haar. Het gaat mij allemaal iets te makkelijk. Het lijkt inmiddels wel een ’poppenkast’ in de Tweede Kamer. Hoe ongeloofwaardig!

Renske van Reeken, Den Haag