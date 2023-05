’Asielinstroom niet in te dammen’

De eerste scheurtjes komen reeds aan het licht in de bekostiging ervan want vanuit het potje ontwikkelingsamenwerking gaat al geld naar de asielopvang. Onbegrijpelijk dat daar moeilijk over gedaan wordt want asielopvang is ook een soort ontwikkelingswerk. Al met al gaat dit nog een heel lastig dossier worden.

Peter Borst, Beverwijk