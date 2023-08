Uitslag Stelling: Zorgen over medicijntekort

Driekwart van de respondenten maakt zich zorgen over de medicijntekorten, terwijl een vijfde zich geen zorgen maakt. „Uiteraard,” zegt een deelnemer. „Zonder medicijnen kan ik niet leven. Pijnstillers zijn er al nauwelijks en de prijzen blijven stijgen.” Iemand anders: „Als medicijngebruiker moet je erop kunnen vertrouwen dat medicijnen altijd beschikbaar zijn. Je gebruikt immers niet voor niets bepaalde medicijnen.”

Deelnemers laten een verdeeld beeld zien op de vraag of de schaarste van medicijnen het beste vanuit Brussel kan worden aangepakt. Een kleine meerderheid denkt dat Nederland het beste zelf het probleem kan oplossen. „Wij zijn zelf in staat om medicijnen te produceren, wat let ons? Goed voor de arbeidsmarkt”, stelt een respondent. Een andere deelnemer denkt dat Brussel ’zoals gewoonlijk een eindeloos en verspillend verhaal’ zal worden en schrijft: „Nederland moet zelf volledig de regie in handen nemen om medicijntekorten te voorkomen.” Nog een kritisch geluid: „Niet via Brussel. Nederland is best in staat om dat zelf te doen. Nederland draagt zo’n beetje alles over aan Brussel, we lijken inmiddels wel een provincie en geen eigen land meer.”

Bijna alle respondenten vinden het zorgelijk dat Nederland voor geneesmiddelen steeds afhankelijker wordt van andere landen zoals China, en 97% van de deelnemers vindt dan ook dat Nederland zich meer moet gaan richten op de eigen productie van medicijnen. „We moeten weer medicijnen in eigen land of in ieder geval binnen Europa gaan produceren”, klinkt het bijna unaniem. Een respondent licht toe: „Vroeger waren we ook goed in het zelf produceren van medicijnen. Europa moet niet zo afhankelijk zijn van landen buiten Europa.”

De meningen van respondenten zijn verdeeld over de kwestie of Nederland een hogere prijs moet gaan betalen voor medicijnen van (internationale) fabrikanten. „Nederland moet de medicijnfabrikanten een eerlijke prijs betalen en niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten”, klinkt het. Een andere deelnemer wijst op de rol van de zorgverzekeraars: „In dit geval zijn ook de verzekeraars medeschuldig doordat zij alleen bepaalde medicijnen vergoeden, de goedkoopste in het algemeen.”

Van de respondenten ondervindt bijna een derde zelf last door de medicijntekorten. Een respondent: „Ja, ik krijg weleens mijn medicijnen niet en daarvoor in de plaats dan vervangers, erg vervelend.”

95% van de deelnemers zou graag minder medicijnverspilling zien. Een respondent: „Er worden ontzettend veel niet gebruikte medicijnen weggegooid. Je zou overtollig materiaal moeten kunnen terugbrengen naar apotheek.” Een ander voegt toe: „Als ik zie hoeveel medicijnen ik onnodig verstrekt krijg, dan begrijp ik heel goed waarom de gezondheidszorg zo duur is.” Een laatste stelt: „Neem onaangeroerde verpakkingen van medicijnen gewoon terug. Zo zonde dat je drie maanden medicatie bij medicatiewissel zomaar moet weggooien. Ronduit belachelijk.”