’Uitsluiting duwtje in rug Alaphilippe’

De uitsluiting van de twee kemphanen die in een bloedhete etappe en na bijna drie weken koersen elkaar in de haren vlogen, is een veel te zware straf.

Maar voor de Fransen komt het als geroepen. Op dit moment rijdt sinds lange tijd weer een Fransman in de gele trui. Maar met nog drie zware Alpencols te gaan, bestaat er bij iedereen twijfel of hij - Julian Alaphilippe - met zijn Belgische Quick-Step-ploeg wel stand kan houden.

Doordat de jury de twee vechtersbazen uit koers heeft gehaald, zijn de ploegen INEOS (met Geraint Thomas) en Jumbo-Visma (met Steven Kruijswijk) nu sterk verzwakt. Een boete? Oké, een tijdstraf? Oké. Maar uitsluitsel?

Hopelijk steken INEOS en Jumbo-Vista de koppen bij elkaar en rijden ze gezamenlijk alles in de vernieling. Sommigen zullen zeggen dat de jury internationaal is, dat zal zo zijn, maar de Fransen beslissen...

A.J. de Brouwer, Goes