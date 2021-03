Uitslag Stelling: Geen tijd voor lang formeren

De meeste respondenten zouden graag een kabinet zien van VVD, D66, CDA en JA21. „Een coalitie met JA21 heeft tenminste een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer”, zo verklaart een stemmer zijn voorkeur. „Met JA21 zou de beste optie zijn, maar ik vrees dat D66 hier niet aan wil”, zo verwacht een ander.

De optie met de ChristenUnie zien de meeste respondenten minder zitten. „Deelname van de ChristenUnie is uitgesloten omdat die partij over principiële kwesties botst met D66”, denkt een stemmer.

Het antwoord op de vraag of Rutte en Kaag een coalitie ’over links’ willen gaan vormen, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft juist niet. Wel gelooft driekwart van de stemmers dat D66 een voorkeur heeft voor zo’n samenwerking met linkse partijen.

Een reactie: „Over links doet geen recht aan de verkiezingsuitslag, omdat links vooral heeft verloren. JA21 heeft gewonnen, en zou een plek in het kabinet moeten hebben”.

Een andere deelnemer denkt dat het al een uitgemaakte zaak is: „Ze vervangen de ChristenUnie door de PvdA en kunnen gewoon weer door”.

In het nieuwe regeerakkoord zal de stem van D66 duidelijk aanwezig zijn, zo denken veruit de meeste respondenten. Maar een meerderheid denkt niet dat het nieuwe kabinet veel van koers gaat veranderen, in vergelijking met het vorige kabinet.

Sommige respondenten denken zelfs dat D66 volledig de dienst gaat uitmaken. „Rutte buigt gewoon mee naar links, als hij maar in het Torentje mag blijven zitten”, is de voorspelling van een deelnemer. Een andere respondent relativeert de macht van D66 en denkt dat het wel meevalt met die ruk naar links. „Uiteindelijk hebben ze maar vier zetels gewonnen die ze hebben weggesnoept bij GroenLinks.”

De stemmers denken dat Rutte het lang gaat volhouden en Ruud Lubbers eind 2022 gaat inhalen als langst zittende premier. Een meerderheid van de stellingdeelnemers hoopt wel dat dit meteen het laatste kabinet Rutte is. „Een premier zou eigenlijk maar twee periodes mogen aanblijven. Lubbers was ook veel te lang aan de macht”, merkt een deelnemer op. „Dit is een tussenkabinet”, zo denkt een respondent. „Als de coronacrisis is bestreden en de economie weer op gang is, wordt het tijd om te gaan kijken hoe het verder moet met het land.”

Een meerderheid van de respondenten denkt dat corona van heel grote tot grote invloed is geweest op de verkiezingsuitslag.

Het coronabeleid is ook een van de onderwerpen die het nieuwe kabinet volgens de stemmers de meeste aandacht moet geven, naast ’wonen’ en ’zorg’. Respondenten vinden ’onderwijs’ en ’klimaat’ stukken minder belangrijk.

Een respondent kan de kabinetsformatie in ieder geval niet snel genoeg gaan: „Met de pandemie die ons op de hielen zit, kunnen partijen het gewoon niet maken om lang te doen over de formatie. Ik hoop dat er snel en daadkrachtig wordt gehandeld, want met een demissionair kabinet is dat een stuk lastiger”.