’Tirade Wilders dieptepunt’

Zijn speech had het niveau van de absurde scheldkanonades die vaak op de sociale media te lezen zijn. Dat het al als normaal wordt beschouwd dat een Kamerlid zo’n tirade af mag steken in de Tweede Kamer, laat zien hoe ver onze normvervaging heeft toegeslagen, zelfs al tot in ons parlement.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar lijkt mij niet bedoeld om ’en public’ dit soort erbarmelijke scheldkanonades aan de inwoners van dit land voor te schotelen. Een dieptepunt in de onze parlementaire democratie.

H. Massier, Kropswolde