Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Twijfel slaat toe over nieuwe pensioenstelsel

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Het kabinet is toe aan de laatste stap met het nieuwe pensioenstelsel. De wet moet door het parlement en dan invoeren. Maar vlak voor de eindstreep is er twijfel. Is het nieuwe stelsel wel zo goed?