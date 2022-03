Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Roman Badanin, Russisch journalist 'Taak voor techreuzen om Poetin te stoppen'

Vladimir Poetin online in zijn residentie in Novo-Ogaryovo, even buiten Moskou. Ⓒ ANP/EPA

Naast militaire slagkracht is informatie bepalend in de oorlog in Oekraïne. Roman Badanin vindt dat de techreuzen hun technologie moeten inzetten in internet. „Als overheden geen informatie kunnen blokkeren en het werk van journalisten openbaar blijft, is Poetin te stoppen.”