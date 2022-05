Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Agressieve coronavarianten even gevaarlijk als een woest dier

Door Afshin Ellian

De moedernatuur, een nieuwe godheid, is een bespottelijk begrip. Ook wij zijn onderdeel van de natuur. We komen uit de natuur voort en we keren terug naar de natuur. Uiteindelijk worden we voedsel voor allerlei beestjes, tenzij we gecremeerd worden. Toen we als tweevoetige dieren gingen lopen, begon onze emancipatie van de natuur. Want de natuur is onze vriend en tegelijkertijd onze vijand. Er waren en zijn dieren die ons willen opeten en er zijn ook nog microscopische wezens die bij de mens dodelijke ziektes kunnen veroorzaken. Ook de zon is niet altijd nuttig: denk aan droogte, huidkanker et cetera.