Ik ga het toch weer even hebben over de EU. U bent er deze week weer over suf gepraat, ik weet het, maar toch. Van kritiekloze propaganda tot populistische complottheorieën. Iedereen vindt wat van de EU. Dat die moet verdwijnen, groter moet worden, of Nederland erin of eruit moet. En of ze de baarlijke duivel of de oplossing voor alles is. Van wereldoorlogen tot kalknagels.