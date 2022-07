Waar is Rutte in deze noodsituatie?

Premium Columns

Vertrouwen in wetenschap hangt niet af van de hetzegrillen van Forum voor Democratie

Jaap van Dissel is weer in het nieuws. Ruim driehonderd wetenschappers ondertekenden een open brief, waarin aan parlement en media wordt gevraagd stelling te nemen tegen ongefundeerde beschuldigingen en verdachtmakingen aan het adres van wetenschappers. Directe aanleiding was een lasterlijke tirade ...