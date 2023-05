Premium Het beste van De Telegraaf

De hemel Zwitserland in oorlogstijd? Serieus?

Door Rob Hoogland

Voor alle duidelijkheid: er is dus niks. Laat je niets op de mouw spelden over het hiernamaals, Al-Djannah, de hemel, zielsverhuizingen, reïncarnatie, 72 maagden en weet-ik-veel wat ze in de loop der eeuwen allemaal nog meer in hun angst voor de dood verzonnen hebben. Er is niks en wees daar blij mee. Als er niks is, is er namelijk ook geen besef.