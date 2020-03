Column: Paniek in de ogen bij luchtvaarttop: wie is er volgend jaar nog?

De luchtvaartwereld wordt de afgelopen weken gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. Ondanks de stress en de dagelijkse miljoenenverliezen besloten de zes topmannen van de grootste luchtvaartmaatschappijen dinsdag toch naar Brussel af te reizen voor de jaarvergadering van hun Europese koepel. Ook de pers was in groten getale op komen dagen in het conferentiehotel, want er is veel nieuws te halen in deze dagen. De winstwaarschuwingen en geschrapte routes volgen elkaar in hoog tempo op, naast grijsgedraaide platen als de noodzaak van een ongedeeld Europees luchtruim.