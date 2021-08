Uitslag Stelling: Inpolderen serieuze optie

Met name de VVD lijkt voorstander te zijn van het inpolderen van het stuk IJsselmeer tussen Lelystad en Enkhuizen. De meeste deelnemers denken dat de partij haar zin zal krijgen. Een reactie: „Het is een gigantisch verdienmodel voor baggeraars, bouwbedrijven en afvalverwerkers. Het is een goed plan, maar het zou beter zijn als een wat minder op geld belust kabinet dit gaat uitvoeren.”

Een andere respondent vindt dat de inpoldering van het Markermeer al veel eerder had moeten gebeuren en ziet het al voor zich: „Eén nieuwe stad, of uitbreiding van Almere of Lelystad én ruimte voor moderne en verantwoorde landbouw en veeteelt. Het wordt tijd voor een visionair als ir. Lely.”

Toch denkt meer dan driekwart dat de uitvoering van het plan veel tegenstand zou ontmoeten. Sommige respondenten denken dat die vooral te vinden zal zijn bij de milieulobby. Een voorstander van de nieuwe polder: „Er zal veel tegenstand zijn onder milieufanaten en de politiek. Maar daar moeten we omheen.”

Of inpolderen met het oog op de klimaatverandering technisch haalbaar is, gelooft twee derde van de respondenten. „Wees niet bang voor klimaatverandering. Nederland is een land dat als geen ander weet hoe je hiermee moet omgaan.” Toch begrijpen sommigen het niet. „Aan de ene kant laten we polders onderlopen en aan de andere kant gaan we weer inpolderen?” Anderen noemen hierbij het voorbeeld van de Hedwigepolder: „Dat is toch water naar de zee dragen?”

Twee derde zou het wel zonde vinden om de Marker Wadden, een uniek natuurgebied dat is ontstaan bij de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, op te offeren voor woningbouw. Sommigen zijn dan ook voorstander van een compromis: „Gedeeltelijk inpolderen en zo de Marker Wadden behouden.”

De Markerwaard zou talloze hectaren vruchtbare landbouwgrond opleveren. Een krappe meerderheid denkt dat ons land dit nodig heeft. Driekwart vindt dan ook dat Nederland veel meer ruimte nodig heeft, niet alleen voor landbouw, maar ook om te wonen.

Opvallend is dat de Boeren Burger Beweging niet per se voorstander is van de nieuwe polder, omdat die een belangrijke zoetwaterberging is. Die visie deelt meer dan de helft van de respondenten met deze partij. „We moeten hierover eerst goed nadenken, aangezien dit heel veel impact gaat hebben op onze drinkwatervoorziening.”

Niet volledig inpolderen, maar een lint van eilanden met duurzame woningen bouwen in het Markermeer, vindt twee derde van de respondenten een slecht plan. Sommigen vrezen dat deze niet bereikbaar zullen zijn voor ’de gewone burger’. „Er zal een soort Dubai verrijzen voor de superrijken”, zo verwacht een deelnemer.

Het kabinet Kok II sprak destijds af de Markerwaard tot 2030 met rust te laten. De meeste respondenten denken echter dat het stuk IJsselmeer niet onaangetast blijft. Een respondent denkt dat het zo’n vaart niet gaat lopen. „Met de huidige regering en de talloze rechtszaken van tegenstanders, gaat het nog 40 jaar duren voor de eerste spade de grond in gaat.”