’Energienota beter berekenen’

Waaronder die van het gas en licht. Je wilt niet weten hoeveel mensen maandelijk teveel betalen en bij de jaarafrekening veel geld van de energiemaatschappij terug krijgen gestort. Eigenlijk zouden de energiemaatschappijen daar rente over mogen betalen, aangezien zij hun overschot beleggen. Door de komst van een slimme meter hebben verschillende energiemaatschappijen een app om hun klanten inzicht te geven over hun verbruik of geven ze klanten de optie om maandelijks het maandbedrag aan te laten passen. Alleen bij het overstappen naar een andere energiemaatschappij wordt een gemiddeld gebruik berekend en niet het werkelijk verbruik, waardoor je als consument altijd teveel gaat betalen. Tenzij je je poten stijf houdt om het maandbedrag van de vorige energiemaatschappij te laten overnemen en er zelf alles aan doet om te besparen kan dat veel geld schelen. Geld waarmee je betere dingen kunt doen! Ik roep energiemaatschappijen dan ook op om verantwoording te nemen door preventiever te werk te gaan. Door de maandbedragen te gaan berekenen op werkelijk verbruik. Zoals bij vast bellen ook nog gebeurt. Een laag maandbedrag stimuleert beter dan een cashback. Want elke besparing loont! Aangezien de energiemaatschappijen los van hun leveranciers zelf ook de taak hebben om uitstoot tegen te gaan zou mijn verzoek geen probleem moeten zijn... Datzelfde geldt ook voor waterbedrijven.

Niels Aussems, Sprang-Capelle