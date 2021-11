Brief 3: ’Nog geen oude schoenen weggooien’

Uit die doemscenario’s concluderen we dus ook dat onze inspanningen tot dusver,en dat zijn er best veel eigenlijk en daar betalen we ook al best veel voor, geen zoden aan de dijk zetten. En dan nu met een energiecrisis landen oproepen niet te investeren in het winnen van olie en gas.

Laten we vooral goed blijven nadenken. Eerst zorgen dat er voldoende energie is, bv door kernenergie, en pas dan andere bronnen afschrijven. Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt.

B. van Dam te Leiden

