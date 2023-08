Slechts een afschrikwekkende aanpak werkt tegen de mobiele bendes

Van andermans spullen blijf je af. Het is precies de tegenovergestelde opdracht waarmee mobiele bendes op pad worden gestuurd: in korte tijd zoveel mogelijk portemonnees, zonnebrillen, horloges en telefoons stelen. Uit cijfers die de politie vandaag bekendmaakt, blijkt dat het aantal aangiftes van diefstal door zakkenrollers bijna veertig procent gestegen is en daarmee op het niveau van voor de coronapandemie ligt.