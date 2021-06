’Nakijken, wat is daar verkeerd aan?’

Maar als er niet naar hen wordt gekeken is het ook niet goed. Ik vond het vroeger maar al te leuk als er iets gezegd werd door een man. Je ziet er leuk uit of dat jurkje staat je goed. Zelfs als ik nagefloten werd, was ik daar happy mee. Waardering. Het is niet altijd over seks. Een vrouw mag wel zeggen, dat is een lekkere vent maar omgekeerd mag dat niet. Grow up.

Ik ben het niet eens met smerige vrouwonvriendelijke opmerkingen natuurlijk maar gewoon een ’whistle’, goedkeuring of nakijken, wat is daar nou verkeerd aan?

Annelies Peters