’Veel banen overbodig’

Nu de scholen weer zijn begonnen, voelen veel schoolleiders dat het werven van personeel heel veel moeite vraagt. Maar het is niet alleen het onderwijs, zorgorganisaties zien het najaar met meer angst tegemoet. En het is nu wel duidelijk, dat op alle fronten er een tekort is aan werkkrachten. Iedereen vraagt zich af, waar toch die mensen zijn gebleven. Het is niet alleen de vergrijzing, die dit veroorzaakt heeft. Nergens lees je in de media, dat er misschien wel banen zijn, die een beetje overbodig zijn. Onlangs uitte iemand deze hyperbool: Ik zoek een recruiter om recruiters te werven.

Joke van Leeuwen, Amersfoort