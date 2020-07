’Regels massaal genegeerd’

Op weg naar Den Haag zag ik het volgende: een motorfiets scheurend over de A4, genietend van het mooie weer zónder helm; een groep slingerende fietsers richting Scheveningen met uitsluitend oog voor hun mobieltje; een bestelbusje dat via de baan voor rechtsaf óm een voor het rode verkeerslicht voor rechtdoor wachtende auto heenging, om daarna pal vóór deze auto langs linksaf de parallelweg op te schieten.

Om nog maar te zwijgen over de vele autobestuurders met een mobiel aan hun oor. Het lijkt wel of we ons gewoon van niets en niemand meer iets aantrekken en alleen ik-ik-ik geldt. Kan iemand mij uitleggen wat er in dit land aan de hand is?

Monique van Heteren

Aalsmeer