Joe Biden is ongeschikt voor het zware ambt van Amerikaans president

Eerste 21 Afghaanse evacués aangekomen in Heumensoord

De eerste 21 evacués uit Afghanistan zijn aangekomen bij de noodopvang in natuurgebied Heumensoord, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagmiddag. De aankomst was vertraagd, oorspronkelijk was het plan de mensen vanaf zondagavond onderdak te bieden op het terrein.