Uitslag Stelling: Fietspaden moeten breder

Vrijwel iedereen vindt het toe te juichen dat steeds meer mensen de (elektrische) fiets pakken, maar de fietspaden zijn daar volgens de meesten over het algemeen niet goed op berekend. „Al het verkeer wordt steeds drukker. Fietsers zijn extra kwetsbaar en worden steeds meer van het fietspad gedrukt door scooters, bromfietsen, vrachtfietsen etc. en straks wellicht ook de elektrische speeltjes die nu nog verboden zijn.”

Veel respondenten die zelf fietsen, klagen. „Als gewone fietser is het gewoon irritant dat er zoveel breder fietsverkeer op het fietspad rijdt. Het belemmert enorm”, schrijft de een. Een ander: „Ik rijd op een gewone fiets maar wordt voorbij geracet door elektrische fietsen, bakfietsen met motortje en racefietsen... vreselijk gevaarlijk!” En een derde: „Niemand houdt rekening met de fietsers die wat langzamer gaan. In Amsterdam houd ik mijn hart vast, vooral voor de ouderen.”

Bedrijven als PostNL, DHL en Albert Heijn zetten in steden voor hun bezorging steeds vaker elektrische vrachtfietsen (cargobikes) in, in plaats van bestelbusjes. Prima, zeggen de meeste respondenten, maar die enorme bakbeesten horen niet op het fietspad.

Velen verwijten de overheid achter de feiten aan te lopen. „De overheid mag best het fietsen stimuleren maar moet ook de consequenties daarvan nemen. Dus meer geld steken in verbreding van fietspaden en grenzen stellen aan snelheid en die ook handhaven. Ook breedte van voertuigen limiteren.”

Alles wat breder is dan een fiets op de rijbaan, roepen sommigen. Een respondent vindt: „Maximaal toegestane snelheid op het fietspad 25 km/uur. Alle andere vervoermiddelen op de autoluwe rijweg.”

Sommige respondenten zeggen weinig last te hebben van volle fietspaden omdat ze niet in de stad wonen, maar niet iedereen die buiten de randstad woont, denkt daar zo over. „Hier op de Veluwe hoef je met mooi weer het bos niet in te fietsen omdat je dan hordes senioren tegenkomt op elektrische fietsen. Naast elkaar op een smal fietspad. Veel fietspaden zijn veel te smal.” Iemand uit Brabant: „Aanvankelijk waren het de vele wielrenners, waardoor het fietsen onplezieriger werd. Nu zijn het vooral de elektrische fietsen die nietsontziend hun plaats op fietspaden opeisen. Wij zijn overgestapt op lopen.”

Bijna twintig procent vindt het allemaal nogal meevallen met de drukte op het fietspad. „Er zijn nog steeds geen fietsfiles met een vertraging van 30 minuten of iets dergelijks”, relativeert iemand. Anderen denken dat het probleem niet zozeer ligt aan het aantal fietsers maar aan het gedrag van de verschillende verkeersdeelnemers. „Iedereen heeft maar haaast, ’opzij, opzij, opzij...’. Vooral snelheid maken en links en rechts passeren is de norm. Als iedereen zich aan de regels houdt en rekening houdt met elkaar, is er niets aan de hand”.

En dat geldt eveneens voor de ’gewone’ fietser, benadrukken veel respondenten. „Het zou prettig zijn als ook de gemiddelde fietser zich niet als een onaantastbaar wezen gedraagt in het verkeer. Regels gelden ook voor hen.”