’Huidige golf feministen is een elitaire beweging’

Een halve eeuw terug in de tijd. Dolle Mina's demonstreren voor het recht op geboortebeperking en abortus, door hun buik te laten zien met de strijdleus ’Baas in eigen buik’.

Het is zaterdag vijftig jaar geleden dat de Dolle Mina’s Nederland schokten met hun actie Baas in eigen buik. De strijd om zelfbeschikking over abortus was baanbrekend voor het feminisme. Schrijver Frits Bosch gaat terug in de tijd en laat zijn licht schijnen over het feminisme anno nu.