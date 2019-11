’Halsema dweilt met de kraan open’

Dit omdat Amsterdam een stad is waar de criminaliteit zo diep geworteld zit door de wereldbekende tolerantie en vrijheid die al 40 tot 50 jaar wordt uitgestraald en mensen over de hele wereld aantrekt die alle regels aan hun laars lappen. De criminaliteit in Amsterdam is onoplosbaar, want deze stad biedt qua structuur alle mogelijkheden zich te verschuilen, bij voorbeeld drie hoog achter, om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen. Coffeeshops in Amsterdam tieren welig, maar de invloed daarvan op de criminaliteit is altijd systematisch ontkent.

Een eerste stap tegen de al maar toenemende criminaliteit in Amsterdam is al deze coffeeshops te sluiten en het in het openbaar, ook op festivals, in bezit hebben en/of gebruik van drugs strafbaar te stellen. Maar of het ooit zo ver komt is zeer twijfelachtig en daarom zal deze mooie stad in de toekomst steeds meer met criminaliteit te maken krijgen en verdoemden uit de hele wereld blijven aantrekken.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

