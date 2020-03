’Situatie migranten inhumaan’

Zo lang zitten ze daar al omdat ze de grens van Turkije niet over mogen. Stel je voor dat ik daar met kinderen en kleinkinderen zit in een tent die wappert, vooral ’s nachts rillend van de kou, nu ook weer sneeuw en nattigheid, uren in de rij voor de wc, voor wat water.

En dan mag je ineens de grens over zeggen ze, echt waar. Weer laat je alles achter je en je pakt je kinderen bij de hand. Na weer uren lopen zie je prikkeldraad en soldaten met traangas en geweren. Helemaal geen grens open. Mensonterend vind ik dit allemaal. Mensonterend dat Erdogan kwetsbare vrouwen, kinderen en mannen, inzet als pionnen voor geld van de Europese Unie. Mensonterend dat wij dit als Europese landen laten gebeuren.

Met veel anderen denkt ik aan 75 jaar bevrijding en aan de grote en indrukwekkende inzet van mensen in de oorlogsjaren voor elkaar. Die inzet van mensen en ook van politici voor elkaars veiligheid en vrijheid, is ook nu nodig in deze mensonterende situatie. Want vrijheid: wat doe je ermee?

Corry Nicolay,

Heerenveen