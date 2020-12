Waag het niet, Frenske. Nu. Even. Niet. Gewoon je mond houden, in elk geval tot en met 19 januari. Dat is vijf weken. Niet echt te veel gevraagd, me dunkt. Ik smeek het je zelfs: geen oeverloos gewauwel, ditmaal, over die megalomane, onuitvoerbare Green Deal.