Wat kabinet met verkoopverbod voor alcohol denkt te bereiken, is raadsel

Een van de coronamaatregelen die premier Rutte eerder deze week afkondigde, is dat winkels en supermarkten na acht uur ’s avonds geen alcoholische drank meer mogen verkopen. Wat het kabinet met deze ingreep denkt te bereiken, is een raadsel. Want als we allemaal iets vroeger naar de super gaan om een kratje bier of een wijntje te kopen, wordt het dringen voor de kassa. En te veel mensen op een kluitje, is toch juist wat we willen voorkomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.