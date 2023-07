’Klimaatbeleid nu nodig’

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius is het essentieel om tegen 2050 wereldwijd CO2-neutraal te zijn volgens het klimaatpanel van de VN dat deze doelstelling in een klimaatakkoord heeft vastgelegd dat werd ondertekend door 195 landen (inclusief VS en China).

Wetenschappers verbazen zich nu over de extreme temperaturen en talrijke bosbranden die zich in steeds heftiger mate voordoen. Hierdoor is het de vraag of die CO2-neutraliteit in 2050 kan worden gehaald. Deze ontwikkeling zou het signaal moeten zijn voor alle wereldleiders om hun verantwoordelijkheid te nemen door het acuut nemen van extra vervroegde klimaatbesparende maatregelen.

Jan Daems, Diepenveen