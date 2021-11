Premium Het beste van De Telegraaf

Kuipers doet alsof het een natuurverschijnsel is waarop hij geen invloed heeft Waar blijft wervingscampagne verpleging?

Kopieer naar clipboard

De allerbelangrijkste zin van de clusterfuckzorgcrisis waarin we nu al bijna twee jaar vastlopen stond deze week in de krant: ’Er is geen wervingscampagne voor ic-verpleegkundigen gestart’.