’Zzp-aanpak is verkeerd’

Uitbetalen loon bij ziekte voor twee jaar, arbodeskundigen bij het bedrijf, een dossier van de medewerker aanleggen voor het geval ontslag, of en een functie binnen het bedrijf zoeken ingeval van ziekte. Dan begin je toch niet aan personeel? Nederland is flexwerker nummer 1 in Europa. Kijk ook eens naar de arbeidswetgeving in andere Europese landen wanneer gedacht wordt over wettelijke verplichtingen voor zzp’ers. Deze verplichtingen worden bedacht door mensen die in een beschermde baan zitten zonder druk van de markt, zoals een kleine ondernemer dat voelt.

Peter Jonker, Haarlem