’Het spoor bijster’

De jongen is totaal Nederlands, geïntegreerd en gesetteld, maar heeft zonder dat hij hier iets aan kan doen geen geen officiële verblijfsvergunning. Krankzinnig dat aan de andere kant een hele groep uitgeprocedeerde asielzoekers jarenlang de staat en de gemeente Amsterdam gijzelt. Ze krijgen de gemeente zelfs zo ver dat ze als groep "we are here" onderdak krijgen en er serieus naar beschikbare woonruimte wordt gezocht in bijvoorbeeld Amsterdam Buitetenveldert. Dit beleid gaat te ver!

Ineke Chabot

Laren