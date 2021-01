’Digitale tijd erg lastig voor oudere’

Waarom worden websites steeds ontoegankelijker, vraagt A.E.M. van de Laar zich af?

Telefoonnummers en e-mailadressen zijn uit de tijd, nu zijn er digitale poppetjes of fictieve chatvriendjes die vragen stellen om je snel op weg te helpen. Maar het resultaat is dat je in kringetjes steeds dezelfde vragen weer beantwoordt en na een halfuur nog geen stap verder bent. En dan heb ik het nog niet over al die keuzemenu’s met de telefoon, die je opzadelen met lange wachttijden als je uiteindelijk in de juiste rij zit.

Daarbij al die zaken die je worden opgedrongen waar vooral ouderen het moeilijk mee hebben, zoals app-gebruik. We leven in een digitaal tijdperk, die persoonlijk contact onmogelijk maakt, de menselijke noot is ver te zoeken. En dat heet dan dienstverlening!

Ik ben een ouderwetse digibeet, voor mij hoeven al die nieuwe dingen niet. Wim Kan zei ooit: ’Ik ben benieuwd wat ik nu weer wil’ of zoals we vroeger zeiden: doe gewoon, dan doe je al gek genoeg. Een brief schrijven kan altijd nog, alhoewel naar welk adres? Ik ben een mens en wil als mens behandeld worden, ik ben geen verlengstuk van een computer of hoe het nu allemaal heet.

A.E.M. van de Laar,

Eindhoven