Niet blij van muggen

Al op vijf plekken is de gevaarlijke tijgermug gesignaleerd! Ook de malariamug is gezien. Je kon er op wachten doordat prachtig onderhouden landerijen (door onze boeren), ’teruggegeven moesten worden aan de natuur’. Geweldige kweekvijvers zijn nu ontstaan voor álle soorten muggen! Als je er langs moet fietsen of in de buurt woont, word je hier niet blij van. Ik hou mijn hart vast en velen met mij.

C. Schippers, Nunspeet