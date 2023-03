’Koot en Bie onvergetelijk’

Wat een triest nieuws dat televisiemaker en satiricus Wim de Bie is overleden. Van Kooten en de Bie waren vrienden voor het leven, onafscheidelijk, enorm grappig en hun tijd vooruit. En als geboren Hagenees moet ik nu toch, los van al die andere schitterende typetjes, vooral denken aan hun onvergetelijke sketches als de vrije jongens Jacobse en Van Es. Die zijn onovertroffen en nog steeds actueel. Maar het plezier dat ze mij, mijn zussen en ouders hebben gegeven op de zondagavond zal me altijd bijblijven. Gelukkig hebben we de beelden nog. Zonder Kees van Kooten had Wim de Bie het niet gered en vice versa. En juist dat maakt dit koppel onovertroffen.

Bas Overmars,

Amsterdam