’Politiek moet aan zelfreflectie doen’

De landelijke partijen van links tot rechts hebben in verschillende gemeenten min of meer verlies geleden. De opgetogen vreugde en blijdschap is gespeeld en verdoezelt eigenlijk de politieke zwakte en het onvermogen om stemmers te overtuigen om gebruik te maken van hun stemrecht.

Illustratief is wel het gegeven dat kiezers aangeven niet te weten waarop ze moesten stemmen. En als algemene dooddoener de oorlog in Oekraïne. Interessant is derhalve te achterhalen wie de niet stemmers in feite zijn. Op welke wijze en waarvoor de niet stemmers wel gaan stemmen. Er zullen zeker markante verschillen zijn in stedelijke en plattelands gemeenten. Vooralsnog kan gesteld worden dat de diverse gemeentelijke partijen meer vertrouwen en aanzien hebben.

Een grote mate van nederigheid, terughoudend en bovenal zelfreflectie van de landelijke politieke partijen zou minimaal op zijn plaats zijn.

B. Huisman