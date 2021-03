’Inzet gewone man in debat belangrijk’

We hadden de gebruikelijke botsingen tussen de lijsttrekkers en het was leuk om twee nieuwe dames in actie te zien: Lilian Marijnissen en Sigrid Kaag. Maar hét grote verschil was toch wel de inzet van de man/vrouw van de straat die de lijsttrekker confronteerde met een onbekende vraag. Zo werd premier Rutte door een vasthoudende dame geconfronteerd met de vraag waarom hij na de toeslagenaffaire niet was opgestapt. Rutte had zichtbaar moeite zich staande te houden. De inzet van de gewone man of vrouw was voor mij dé "gamechanger" en verdient navolging!

Bas Overmars, Amsterdam