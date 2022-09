Brief 3 ’Vertrouwen in overheid weg’

Naar nu blijkt krijgen spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing over 2017 t/m 2020 geen compensatie. Dit zou teveel geld kosten in de huidige roerige tijden, vermoedt René Rutten.

Hierbij gaat de overheid volledig voorbij aan het feit dat de vernmogensredementsheffing ’pure diefstal’ is geweest. Daarnaast wordt er zwaar onterecht met twee maten gemeten. De brave belastingbetaler die geen bezwaar heeft gemaakt omdat die ervan uit is gegaan dat het nou éénmaal de wet was en toch geen nut zou hebben trekt aan het kortste eind. Wie heeft er nu nog vertrouwen in onze overheid?

René Rutten, Huissen