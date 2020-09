Brief 3 ’Te veel aandacht voor Akwasi’

Niemand heeft hem gescreend op zijn gewelddadige tweets en momenteel is er ook nog een artikel 12- procedure gaande inzake zijn opruiende de dreigende uitspraken over Zwarte Piet.

Ook rappers kregen deze prijs uitgereikt en deze ’taalkunstenaars’ die amper goed te verstaan zijn, behoren helemaal niet in de prijzen te vallen want de inhoud van hun opgedreunde verhaal is altijd grof, opruiend en geen goed voorbeeld voor de huidige jeugd.

Besteed de Power Award aan personen die wel iets goeds voor de maatschappij hebben gedaan. Alle aandacht voor Akwasi is te veel, hij denkt onschendbaar te zijn en daardoor alles te kunnen roepen.

Mevr. Brugman Lelystad

