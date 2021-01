Ombudsman: Wie wist mijn gegevens?

Gelukkig ligt deze roerige tijd inmiddels een paar maanden achter Geena. Dan gaat haar telefoon… Er hangt een wildvreemde man aan de lijn. Hij heeft een vraag over de auto van haar ex. Die is na de verkoop door Domeinen bij hem terecht gekomen. Hoe hij aan haar telefoonnummer komt? Uit de boordcomputer van de auto. Zo heeft hij ook het thuisadres van Geena gekregen.

Geena schrikt enorm en vraagt de man de gegevens te wissen. Ze vindt dat Domeinen haar privacy ernstig geschonden heeft. Het is toch logisch dat men die gegevens uit de boordcomputer van de auto wist vóór de verkoop? Ze klaagt hierover bij Domeinen. Geena krijgt excuses. Als er nog verdere hinder ontstaat met de koper van de auto, moet ze hen dat laten weten. Maar het gaat Geena niet om de koper. Haar klacht gaat over Domeinen die haar privacy in gevaar gebracht heeft. Domeinen vindt zichzelf echter alleen verantwoordelijk voor het bewaren van spullen. Ze moet bij het OM wezen. Daar hoort Geena dat Domeinen verantwoordelijk is.

Klacht

Het interesseert Geena niet wie verantwoordelijk is. Ze wil dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor het niet wissen van haar gegevens. Ze klaagt hierover bij ons. Medewerker Anita* duikt in de zaak. Ze komt erachter dat Domeinen en OM sowieso niet helder hebben hoe met gegevens in een boordcomputer van een in beslag genomen auto om te gaan.. Dat terwijl steeds meer voorwerpen en voertuigen gegevens opslaan.

Afspraken

Het is goed dat Geena bij ons heeft aangeklopt! Door haar verhaal hebben wij Domeinen, het OM en ook de politie (omdat die vaak iets in beslag neemt) opgeroepen de omgang goed te regelen met gegevens van in beslag genomen voorwerpen. Zij moeten snel samen afspraken maken over de verantwoordelijkheid. En over hoe zij burgers hierover informeren en wat die zelf kunnen doen om hun gegevens te beschermen. Dit alles om te voorkomen dat iemands gegevens zomaar bij een ander terechtkomen. We willen dat dit goed geregeld is. Dat houden we in de gaten. Anders komen we erop terug.

Gefingeerde namen